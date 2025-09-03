Gravina, la Pitbull Tequila ritrovata morta scuoiata, nello sgomento generale

La speranza di un lieto fine si è spenta nel modo più brutale. La storia di Tequila, una pitbull smarrita alcuni giorni fa a Gravina in Puglia, si è conclusa con una scoperta raccapricciante che ha scosso profondamente la comunità locale.

Dopo una ricerca disperata da parte della sua famiglia, il corpo della cagnolina è stato ritrovato senza vita, segnato da orribili maltrattamenti.

Tequila era scomparsa da casa e la sua famiglia aveva lanciato un appello sui social, descrivendola come un cane buono e per nulla aggressivo, regolarmente munito di microchip.

Un’ondata di solidarietà aveva spinto molti cittadini a partecipare alle ricerche, sperando di riportarla a casa sana e salva. Purtroppo, il destino ha riservato una fine orribile per il dolce animale.

La macabra scoperta ha rivelato segni evidenti di una crudeltà inaudita. Un veterinario incaricato dalla ASL ha confermato che il corpo di Tequila presentava lesioni gravissime e che il cane era stato vittima di sevizie ripetute: le orecchie erano state tagliate, la coda strappata e il dorso scuoiato.

La notizia ha scatenato un’ondata di sdegno e indignazione non solo a Gravina, ma in tutto il mondo animalista. Chi aveva partecipato alle ricerche ha espresso dolore e rabbia per un atto di così estrema violenza, un crimine che va oltre la semplice crudeltà e che fa riflettere sulla mancanza di umanità.

Di fronte a un’atrocità simile, la richiesta di giustizia si fa sentire forte e chiara. Le associazioni animaliste e i cittadini chiedono che le indagini non si fermino a una semplice denuncia contro ignoti, ma che vengano fatti tutti i passi necessari per individuare e punire i responsabili.

La speranza è che questo caso non venga dimenticato e che serva da monito per il futuro.

Il tragico destino di Tequila è diventato il simbolo della lotta contro ogni forma di violenza sugli animali. La sua memoria alimenta la richiesta di pene più severe per chi si macchia di crimini così efferati, affinché non si ripetano mai più.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author