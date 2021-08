Gravina | La Murgia brucia ancora

Continua a bruciare il bosco Difesa Grande a Gravina in Puglia. Il rogo scoppiato mercoledì sera, dopo cinque giorni ancora non è stato domato e ha bruciato fino ad oggi una superficie complessiva di circa mille ettari, tra terreni privati di stoppie ma anche centinaia di ettari di vegetazione e area boschiva. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature di questi giorni, hanno ormai raggiunto il cuore del bosco. In supporto alle squadre locali di vigili del fuoco, Arif, Protezione civile e carabinieri Forestali sono arrivati uomini da Campania ed Emilia Romagna. Sono anche tornati Canadair e Fireboss per i lanci d’acqua dall’alto.