Gravina, in dirittura d’arrivo un bomber ivoriano: affondo per Yves Gnago

Il Gravina è vicino a piazzare un colpo di spessore in attacco. La società murgiana sta stringendo per Yves Gnago, esperto centravanti classe 1992, protagonista nell’ultima stagione con le maglie di Luparense e Adriese.

Con un bottino vicino alle 100 reti segnate in Serie D, Gnago rappresenta un profilo di assoluta affidabilità per il reparto offensivo gialloblù. La dirigenza è al lavoro per chiudere l’operazione nelle prossime ore, consapevole dell’importanza di inserire nel gruppo un attaccante di esperienza e fiuto del gol.

