Gravina, il dg Costantiello: “Col Casarano gara dalle forti emozioni”

Il Gravina ospiterà la vincitrice del Girone H di Serie D nel penultimo turno di campionato. Domani, infatti, la squadra di Loseto affronterà il Casarano tra le mura amiche. Un’occasione per cercare di ottenere punti fondamentali per archiviare il discorso salvezza, come dichiarato in conferenza stampa dal dg dei gialloblu Pino Costantiello e dai calciatori Santoro e Marconato.

PINO COSTANTIELLO

Energia positiva: “In questo momento chiedo tanto cuore alla squadra, i ragazzi sanno quello che devono fare. Al nostro tifo, invece, chiedo tanta passione e di tirare fuori un forte senso di appartenenza. Le cose vanno conquistate e lo dobbiamo fare tutti insieme. Domani mi auspico di vedere gente che vuole dare un valore in più ai ragazzi che meritano sostegno. Questa categoria è molto importante e lo dobbiamo dimostrare domani. Ci vorrà un sostegno forte, alla squadra serve energia positiva”.

La prossima stagione: “Avere a cuore un progetto significa viverlo nel bene e nel male. Abbiamo sempre detto di essere una parte del progetto, ci vuole un forte senso di appartenenza da parte di tutti. Siamo consapevoli che il progetto possa essere migliorabile, ci auspichiamo di avere forze nuove. L’amministrazione sta facendo il suo, nella prossima stagione penso che potranno iniziare discorsi più ambiziosi”.

Casarano: “È giusto rendere onore alla squadra vincitrice del campionato. Il Casarano è una corazzata, ha fatto un percorso strepitoso e sarà una grande festa. Questa gara, però, non sarà una festa ma una gara dalle forti emozioni. Ci auspichiamo che il risultato sia favorevole per noi ma bisogna avere il giusto rispetto per la gara e per l’avversario, non credo che il Casarano venga qui con la pancia piena. Serviranno cuore, passione ed energia positiva”.

DOMENICO SANTORO

Il prossimo match: “Arriviamo carichi, abbiamo lavorato bene e siamo reduci da una vittoria importante. Dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti in tutti i modi per conquistare la salvezza. Troveremo un Casarano che non avrà la pancia piena. Noi dovremo essere bravi a non farci cogliere impreparati”.

Intesa con Stauciuc: “Ci alleniamo durante la settimana per migliorare e la domenica mettiamo in pratica il lavoro svolto”.

MAURO MARCONATO

Insidie del match: “Conosciamo la qualità della rosa del Casarano. Noi, però, pensiamo a noi stessi, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo carichi. Giocheremo l’ultima partita casalinga, sarà un match difficile ma serviranno cuore, sacrificio e fame. Siamo pronti”.

Rinnovo: “Non credo che sia il momento per parlare di questo. Siamo concentrati sulla partita di domani, dopodiché parleremo del resto”.

