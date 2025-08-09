9 Agosto 2025

Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia”

Lorenzo Ruggieri 9 Agosto 2025
centered image

Dopo le quasi 70 reti messe a segno nel Girone C di Serie D, Yves Gnegnene Gnago ha scelto il Gravina per affermarsi anche nel Sud Italia. L’attaccante ivoriano è stato uno dei colpi messi a segno dai gialloblu in questa sessione di mercato e si augura di vivere una stagione da protagonista, come ammesso nel corso della prima intervista con la nuova maglia rilasciata ai canali del club pugliese: “Stiamo cercando di creare gruppo e svolgere una preparazione seria. Ringrazio il gruppo per avermi accolto bene e la società. Speriamo di continuare con questi risultati per essere pronti per le partite che contano. Ho ricevuto un’offerta importante, per me è una sfida a cui tengo. Spero di ottenere risultati positivi qui e di fare bene. Sono qui da una settimana, ho trovato un bel gruppo e una società che mi ha accolto bene e spero di ripagarli”.

centered image

