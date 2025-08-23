Gravina, Gnago e Molina piegano il Canosa

Il Gravina si avvicina all’esordio in Serie D con una vittoria. Nel corso del test di preparazione contro il Canosa, infatti, i gialloblu del tecnico Nicola Ragno hanno superato gli avversari con il punteggio di 3-0. Una pratica archiviata grazie alla rete di Gnago e alla doppietta dello spagnolo Molina, sotto la pioggia battente dello stadio ‘Vicino’.
potrebbe interessarti anche
Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights
Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”
Team Altamura, biennale per Alessio Curcio
Barletta, Pizzulli: “Voglio subito mentalità vincente”
Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights
Casarano, Di Bari verso il Trapani: “I tifosi la nostra arma in più”