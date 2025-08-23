23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lo stadio Stefano Vicino di Gravina, foto: antennasud.com

Gravina, Gnago e Molina piegano il Canosa

Lorenzo Ruggieri 23 Agosto 2025
centered image

Il Gravina si avvicina all’esordio in Serie D con una vittoria. Nel corso del test di preparazione contro il Canosa, infatti, i gialloblu del tecnico Nicola Ragno hanno superato gli avversari con il punteggio di 3-0. Una pratica archiviata grazie alla rete di Gnago e alla doppietta dello spagnolo Molina, sotto la pioggia battente dello stadio ‘Vicino’.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, Pizzulli: “Voglio subito mentalità vincente”

23 Agosto 2025 Antonio Gargano

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Casarano, Di Bari verso il Trapani: “I tifosi la nostra arma in più”

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Giochi Mediterraneo, Iaia (FdI): “M5S inventa critiche sterili”

23 Agosto 2025 Dante Sebastio