Gravina, fallito attentato ad imprenditore: tre condanne

Con lo zio, in passato, avrebbe avuto delle liti legate a questioni di eredità e vicinato. E per questo avrebbe deciso di punirlo ordinando – secondo l’accusa – ad un complice di sparare contro la sua auto. L’agguato però fallì, sia perché l’arma si inceppò sia perché, sulle tracce di chi avrebbe dovuto sparare, c’erano già i carabinieri, che intervennero con l’arresto in flagranza della donna che avrebbe dovuto sparare. Il piano, quindi, fallì definitivamente fine al piano.

Per questo la gup di Bari Antonella Cafagna ha condannato (in abbreviato) i tre che avrebbero architettato e cercato di mettere in atto il piano. Si tratta dell’imprenditore di Gravina in Puglia Paolo Iacoviello, condannato a tre anni e quattro mesi; del pluripregiudicato Nicola Mangione, condannato a due anni e otto mesi, e di Nunzia Acquaviva, condannata a quattro mesi per tentata minaccia. A loro erano contestati a vario titolo i reati di tentata minaccia, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina, per tutti e tre è stata esclusa l’aggravante del metodo mafioso, contestata dalla Dda.

