Gravina, esonerato Luca Tiozzo: il club comunicato del club

Il Gravina ha sollevato Luca Tiozzo dall’incarico di allenatore della prima squadra, ringraziandolo per l’impegno e il lavoro svolto in una stagione difficile, coronata da 33 punti. Nei prossimi giorni, la società annuncerà ufficialmente il suo successore, che dovrebbe essere Valeriano Loseto, ex allenatore del Fasano. La decisione arriva dopo la sconfitta contro l’Ugento, che ha spinto la dirigenza gialloblù a cambiare guida tecnica. Di seguito, il comunicato del club gialloblù: “La FBC Gravina comunica di aver sollevato Luca Tiozzo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico veneto vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto intensamente in questi mesi, visti i 33 punti conseguiti sin qui arrivati in una stagione densa di sacrifici per le note difficoltà logistiche, oltre ai migliori auguri per il proseguo di carriera. Nelle prossime ore la società comunicherà la nuova guida tecnica a tifosi ed organi di stampa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author