Gravina: è fatta per Lagonigro dell’Altamura, piace anche Giorgio Viti

Non solo Gnago, la cui trattativa è a buon punto. Il Gravina è scatenato sul mercato. Secondo quanto appreso durante ‘Speciale Calciomercato su Antenna Sud, Nicola Ragno nella prossima stagione potrà contare su Pierluigi Lagonigro, terzino classe 2007, dell’Altamura, Claudio De Blasio, centrocampista 2006 dell’Unione Bisceglie e Marco Meliddo, che dopo il prestito dell’ultimo anno, si trasferisce a titolo definitivo. Non solo. E’ in fase avanzata, infatti, anche la trattativa con il 26enne difensore Giorgio Viti ex Manfredonia e Brindisi.

