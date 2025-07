Gravina, è corsa a cinque per la panchina: da Danucci a Pagana, passando per Loseto

Ad oggi sono cinque i candidati per la panchina del Gravina in vista della stagione 2025/2026. Il piano A è quello che risponde al nome di Ciro Danucci, tecnico ex Nardò, Fasano, Brindisi e Fidelis Andria. La prima pista alternativa è quella che metterebbe la FBC nelle condizioni di proseguire con Valeriano Loseto, tornato in gialloblù a marzo per raccogliere l’eredità di Luca Tiozzo e condurre il Gravina all’obiettivo salvezza. Un po’ più sullo sfondo restano Marco Nappi (reduce da un’esperienza alla Cairese, nel girone A di Serie D) e Ledian Memushaj (di recente vice-allenatore della Dinamo City, in Serie A albanese). Con entrambi ci sarebbe già stato un contatto. Il quinto nome entrerà in gioco nelle prossime ore ed è quello di Giuseppe Pagana, già visto all’opera nel girone H alla guida del Rotonda nel corso della stagione 2023/2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author