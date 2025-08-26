Gravina, confermato il giovane Fineo. Sarà a disposizione per la Coppa Italia

La FBC Gravina ha ufficializzato la riconferma di Andrea Fineo, esterno destro classe 2007 cresciuto nel vivaio gravinese. Dopo l’intero percorso nelle giovanili, nella passata stagione il giovane difensore si è guadagnato l’approdo in prima squadra, collezionando alcune presenze sia sotto la guida di Tiozzo che con Loseto.
Fineo, già aggregato al gruppo da alcune settimane, continuerà ora la sua crescita agli ordini di mister Ragno e sarà disponibile per l’esordio stagionale in Coppa Italia di Serie D, in programma domenica 31 agosto al “Vicino” contro la Scafatese.
