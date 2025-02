Gravina, ci siamo per il ritorno al Vicino? Le ultime novità

L’attesa sta per terminare. In casa Gravina è praticamente imminente il ritorno allo stadio Stefano Vicino, dopo che i gialloblu hanno disputato la prima parte di stagione al XXI Settembre-Franco Salerno di Matera.

“Manca davvero poco al rientro della FBC Gravina nella sua casa. Nelle scorse ore si è conclusa positivamente la procedura amministrativa che ha visto in prima linea l’amministrazione comunale per permettere la disputa della gara contro la Nocerina di domenica 16 Febbraio allo stadio “Vicino”. Il sodalizio gialloblù intende ringraziare con la presente il sindaco Fedele Lagreca, il vice sindaco Filippo Ferrante e l’amministrazione tutta per aver lavorato con il massimo sforzo e impegno accelerando sensibilmente l’iter burocratico e resta fiducioso del via libera definitivo da parte delle autorità competenti”, è la nota diramata dal club murgiano nelle ultime ore.

Non resta che aspettare il definitivo semaforo verde per la riapertura dello stadio Vicino. Nelle prossime ore dovrebbero esserci novità in questo senso. La squadra allenata dal tecnico Tiozzo, dunque, è pronta a ritornare a casa e a riabbracciare il proprio pubblico che comunque non ha mai lasciato soli Chiaradia e compagni anche in quel di Matera.

