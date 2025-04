Gravina-Casarano: settore ospiti interdetto al pubblico rossazzurro

Il Girone H di Serie D si avvia verso la conclusione. Nei prossimi 180 minuti, il Casarano saluterà la quarta serie, essendo già sicura la promozione in Serie C. La squadra di Di Bari scenderà in campo domenica 27 aprile al “Vicino” di Gravina, dove i padroni di casa gialloblu cercheranno punti preziosi per ipotecare la salvezza. Il settore ospiti dell’impianto gravinese, però, sarà interdetto per i tifosi salentini, come annunciato dal club in un post pubblicato sui propri canali social:

“Vista la presenza concomitante della Fiera San Giorgio, il settore ospiti sarà interdetto alla tifoseria del Casarano”.

