Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

Dopo l’esperienza alla Pistoiese, Andrea Basanisi ha scelto di tornare nel Girone H e di accasarsi a Gravina. Ai canali ufficiali del club, il centrocampista ha spiegato i motivi della scelta e ha commentato la preparazione precampionato agli ordini del tecnico Loseto: “Avevo sentito la società qualche giorno prima di firmare e mi ha convinto a sposare questo progetto. Conosco il mister, ci stiamo allenando duramente. Siamo un gruppo nuovo e c’è ancora molto da fare. Non conoscevo nessuno della squadra, stiamo lavorando tanto ed è ancora lunga. L’ultima volta che ho disputato il Girone H è stato con la Nocerina, oltre ad una piccola esperienza al Barletta. Sono tornato qui perché voglio fare bene. Ho trovato un ambiente sano, anche la dirigenza è molto motivata e ci aiuta a pensare positivo”.
