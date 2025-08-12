12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

Lorenzo Ruggieri 12 Agosto 2025
centered image

Dopo l’esperienza alla Pistoiese, Andrea Basanisi ha scelto di tornare nel Girone H e di accasarsi a Gravina. Ai canali ufficiali del club, il centrocampista ha spiegato i motivi della scelta e ha commentato la preparazione precampionato agli ordini del tecnico Loseto: “Avevo sentito la società qualche giorno prima di firmare e mi ha convinto a sposare questo progetto. Conosco il mister, ci stiamo allenando duramente. Siamo un gruppo nuovo e c’è ancora molto da fare. Non conoscevo nessuno della squadra, stiamo lavorando tanto ed è ancora lunga. L’ultima volta che ho disputato il Girone H è stato con la Nocerina, oltre ad una piccola esperienza al Barletta. Sono tornato qui perché voglio fare bene. Ho trovato un ambiente sano, anche la dirigenza è molto motivata e ci aiuta a pensare positivo”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Team Altamura, risoluzione con l’ex ds Grammatica

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Fidelis Andria, in arrivo Giardino dal Parma

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Ufficiale: la SS Taranto ammessa in sovrannumero in Eccellenza

12 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

Secondo focolaio West Nile a Foggia: rilevata la positività di un cavallo

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio