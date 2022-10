Ha un diavolo per capello Francesco Farina dopo lo 0-0 di Gravina. Nel mirino dell’allenatore del Barletta è finito Guido Verrocchi, arbitro della sezione di Sulmona: “Lo 0-0 ci sta stretto, ma non è possibile assistere a cose assurde dopo 30 anni in panchina. Il rigore su Loiodice era netto, non aveva ragioni per buttarsi. Ma l’aspetto la più grave è che a fine gara l’arbitro ci ha detto che lo 0-0 era giusto: era qui per arbitrare o per fare il giornalista? A tratti mi viene voglia di dimettermi vedendo cose assurde. Parlando, peggiorava le cose facendoci innervosire, sembrava volesse provocarci. Forse all’arbitro piaceva il segno X”.