Gravina, Algueche e Russo restano in gialloblu

Ismael Algueche e Alessandro Russo restano al Gravina. Con una nota ufficiale, infatti, il club gialloblu ha annunciato la conferma del difensore centrale e del centrocampista:

“La FBC Gravina comunica la riconferma dei calciatori Ismael Issa Algueche e Alessandro Russo. Entrambi distinitisi nella scorsa stagione per esuberanza fisica, Algueche, e tecnica, Russo, saranno ai nastri di partenza del roster allenato da mister Ragno. Algueche, difensore centrale mancino francese, classe 2004,si è ottimamente disimpegnato nella seconda parte di stagione, mentre Russo, classe 2003, dopo la fase di riatletizzazione ha dimostrato, quando chiamato in causa, d’essere elemento di qualità e valore in mediana.

Bentornati Ismael e Alessandro!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author