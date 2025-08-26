Grave incidente sulla Tito-Brienza: nove feriti

BRIENZA – Un grave incidente è avvenuto sulla Statale 95 Tito-Brienza all’uscita della galleria in territorio di Brienza. Si tratterebbe dalle prime notizie in nostro possesso di uno scontro frontale tra un van, che a seguito dell’impatto ha preso fuoco, e una Fiat Punto. Nove i feriti di alcuni gravi trasportati in eliambulanza all’ospedale di Potenza. Sul posto diverse ambulanze del 118, Vigili del fuoco e Polizia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

