26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Grave incidente sulla Tito-Brienza: nove feriti

Francesco Cutro 26 Agosto 2025
centered image

BRIENZA – Un grave incidente è avvenuto sulla Statale 95 Tito-Brienza all’uscita della galleria in territorio di Brienza. Si tratterebbe dalle prime notizie in nostro possesso di uno scontro frontale tra un van, che a seguito dell’impatto ha preso fuoco, e una Fiat Punto. Nove i feriti di alcuni gravi trasportati in eliambulanza all’ospedale di Potenza. Sul posto diverse ambulanze del 118, Vigili del fuoco e Polizia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

centered image

