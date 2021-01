Grave incidente sulla SS7: due donne in codice rosso

Un nuovo grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla SS7 in direzione-Taranto attorno alle ore 16. Una Ford Fiesta è finita contro il guardrail per poi ribaltarsi per motivi ancora da chiarire. Sulla vettura c’erano due donne, madre e figlia (minorenne), di Grottaglie. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118. Entrambe sono trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale SS Annunziata in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. Completamente distrutta l’auto su cui viaggiavano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per stabilire la dinamica del sinistro.