Grave incidente sulla Francavilla – Ceglie: coinvolte sei persone

Sei persone coinvolte, una delle quali si trova ricoverata in gravi condizioni. Ancora un grave incidente stradale sulla Sp 26 che collega Francavilla Fontana con Ceglie. Un impatto terribile tra un Fiat Ducato e una Fiat 500. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi per evitare che le vetture andassero in fiamme e i carabinieri di San Vito Dei Normanni. A questi ultimi il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I feriti più gravi sarebbero due: il conducente del Ducato, trasportato nell’ospedale di Francavilla Fontana e una ragazza che viaggiava a bordo della 500, portata in codice rosso nell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

