LATIANO- È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto sulla statale 7, in direzione Brindisi, all’altezza dell’uscita di Latiano: sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, la Polizia stradale e le ambulanze.

Chiusa al traffico la strada statale 7 (Brindisi-Taranto) a causa dell’incidente avvenuto alle 18.45 di oggi, 23 novembre. Sono in corso i rilievi della Polizia stradale per ricostruire la dimanica dell’incidente. I vigli del fuoco procedono a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Articolo in aggiornamento