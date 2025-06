Grave incidente a Grottaglie, motociclista in condizioni critiche

Intorno alle 20.00 di mercoledì 25 giugno si è verificato un grave incidente stradale in via Paparazio, a Grottaglie (Taranto). Un’auto, una Ford, e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che ha riportato ferite gravi a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provveduto a stabilizzare il ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le condizioni del motociclista sono state giudicate critiche al momento del ricovero. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale, intervenute per effettuare i rilievi.

