Gratteri a Vieste: “Separazione delle carriere inutile e dannosa”

Sul contesto locale, il procuratore di Napoli non ha dubbi: “Mafia foggiana più violenta di Cosa Nostra”

“È dal Governo dei migliori a oggi che si parla di riforma della giustizia, ma la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è una proposta inutile e dannosa”. A dichiararlo è Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, intervenuto al Festival del Libro Possibile di Vieste.

Secondo Gratteri, la misura avrebbe un impatto trascurabile nella realtà operativa della magistratura: “Solo lo 0,2% dei magistrati ogni anno chiede di passare da pubblico ministero a giudice o viceversa – ha aggiunto -. È molto sospetto che si voglia modificare la Costituzione per una percentuale così irrilevante. Il timore è che il vero obiettivo sia sottomettere il pubblico ministero all’esecutivo”.

Il magistrato calabrese ha criticato più in generale il trend delle riforme giudiziarie, che a suo avviso sembrano voler complicare il lavoro investigativo anziché agevolarlo: “Ogni anno si alza l’asticella. Sembra una gara a rendere più difficile l’accertamento della prova per le forze dell’ordine e per i pubblici ministeri”.

Parlando del contesto locale, Gratteri ha espresso preoccupazione per la criminalità organizzata nel Gargano: “Come spesso accade nei luoghi belli, anche qui convivono grandi contraddizioni. In questa provincia opera una mafia estremamente violenta, più di ‘ndrangheta, camorra e Cosa Nostra. La mafia foggiana è giovane e ha bisogno di farsi notare. Non ha ancora un pedigree criminale consolidato, e per questo uccide. È come un bambino che, per attirare l’attenzione, grida. Le mafie storiche non ne hanno più bisogno: già le conosciamo e le temiamo abbastanza.”

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts