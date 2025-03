Grassano (Mt): investito un 77enne, muore ore dopo all’Ospedale di Potenza

Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto, mentre attraversava un tratto della strada provinciale 1, al chilometro 28 e 100 all’altezza di Grassano, in provincia di Matera. A bordo che mezzo c’era un 53enne che si è fermato per prestargli soccorso e che ha chiamato il 118.

L’autoambulanza arrivata sul posto ha trasportato il ferito all’ospedale di Potenza, dove è arrivato in codice rosso e già in gravi condizioni, nel nosocomio potentino ha perso la vita poche ore dopo.

Sulla dinamica indagano i Carabinieri”.

Cordoglio alla famiglia è stato espresso dall’amministrazione comunale di Grassano, suo paese, con queste parole:

“Ieri una triste notizia ha scosso tutta la nostra Comunità: la prematura dipartita causata da un tragico incidente di Franco Varanzano. Siamo vicini a nome di tutta la Comunitá Grassanese alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto negli anni. Ricordiamo con gioia la sua passione per la musica che lo ha accompagnato per tutta la vita, maestro ed icona per tanti musicisti Grassanesi di tante generazioni. Franco, che la Terra ti sia lieve. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Grassano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author