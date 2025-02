Grassano, la GdF scopre minorenni scommettere in una sala: multa e possibile chiusura

GRASSANO – Nell’ambito di un piano coordinato di interventi per il contrasto al gioco illegale di apparecchi, scommesse e gioco minorile, i funzionari ADM dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata ed i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera, hanno accertato la presenza all’interno di una sala di quattro minorenni. Nello specifico, i ragazzi, presenti all’interno di un esercizio commerciale e punto di gioco per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, ippici e non sportivi con vincita in denaro, partecipavano direttamente al gioco. A seguito dell’identificazione degli stessi, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia si è proceduto a sanzionare amministrativamente l’esercente per un importo di euro 6.667, in forma ridotta, con la previsione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni, per non essersi accertato, tramite il controllo dei documenti di identità, dell’età dei ragazzi. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità e a salvaguardia degli operatori della filiera legale del gioco, con una particolare attenzione riservata alla tutela delle fasce più deboli, privilegiando i controlli nei luoghi e negli orari esposti a maggior rischio di gioco minorile.

