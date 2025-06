Grassano festeggia i 10 anni dello Slalom “Coppa Città di Grassano”

Domenica 8 giugno 2025, sulla strada provinciale SP1 di Matera, si terrà la decima edizione dello slalom automobilistico “Coppa Città di Grassano”. L’evento, molto atteso dagli appassionati di motori, fa parte del Trofeo d’Italia Centro Sud ACISPORT e del 22° Challenge Interregionale CPB, che coinvolge Campania, Puglia e Basilicata.

La gara si snoderà su un tracciato di quasi 3 km, caratterizzato da una prima parte tecnica e una seconda più veloce, con l’arrivo previsto proprio nel centro di Grassano. L’evento è organizzato dall’ASD Basilicata Motorsport, insieme ai piloti locali Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Saranno protagoniste diverse categorie di vetture, dai prototipi alle auto da rally, incluse quelle storiche, e sarà anche presente la competizione di regolarità turistica, che lo scorso anno ha visto trionfare Alessandro Rista su Fiat Punto GT. L’edizione 2024 è stata vinta dal pilota melfitano Lorenzo Mossucca su Radical SR4 Suzuki.

Il programma prevede per sabato 7 giugno le verifiche tecniche e sportive nel centro di Grassano, mentre domenica 8, dalle 9:30, inizieranno le prove ufficiali e le tre manches cronometrate. La giornata si concluderà con la premiazione in piazza Libertà alle 16, o presso Car Sprint in caso di maltempo. Per tutti gli aggiornamenti e informazioni si può consultare la pagina Facebook Basilicata Motorsport.

