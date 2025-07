Grano, la Basilicata resiste: “Qualità buona nonostante il caldo”

Coldiretti/Cai: “Ma i raccolti sono in calo e prezzi vanno giù, colpa delle importazioni”

In un’estate segnata da temperature elevate e instabilità climatica, i raccolti di grano in Basilicata si attestano su livelli in linea con i potenziali produttivi della zona, con una qualità giudicata buona. A confermarlo è un’analisi congiunta di Coldiretti e Consorzi Agrari d’Italia (CAI), che però segnalano al tempo stesso prezzi bassi e un mercato penalizzato dalle importazioni.

A livello nazionale, la produzione di grano duro per la pasta dovrebbe attestarsi intorno ai 3,7 milioni di tonnellate, mentre quella di grano tenero scenderà sotto i 2,5 milioni di tonnellate. Sebbene in crescita rispetto al disastroso 2024, segnato da una grave siccità, i raccolti restano inferiori alla media, ma con standard qualitativi tra il buono e l’ottimo.

Nonostante ciò, i prezzi pagati agli agricoltori restano insoddisfacenti, con il grano duro in calo del 13% nella sola ultima settimana di giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A incidere è soprattutto l’arrivo massiccio di grano dall’estero, in particolare dal Canada, da cui sono già giunte quasi 800mila tonnellate, più del doppio rispetto allo scorso anno secondo i dati della Commissione europea.

“Si tratta di un’invasione vera e propria”, denuncia Coldiretti, spiegando che l’afflusso di grano straniero si intensifica proprio nel periodo della trebbiatura nazionale, con l’effetto di far crollare i prezzi di mercato. Inoltre, “il grano importato viene coltivato spesso con metodi vietati in Europa”, come il trattamento in pre-raccolta con glifosato, una pratica comune in Canada ma proibita in Italia.

A fronte di questo scenario, una delle poche contromisure efficaci restano i contratti di filiera, che consentono agli agricoltori di ottenere un prezzo certo e garantito, spesso superiore alla media di mercato. In alcune nicchie di prodotto sul grano duro, le remunerazioni hanno superato del 25% il valore di mercato, secondo l’Osservatorio di Consorzi Agrari d’Italia.

Tuttavia, la capacità di assorbimento di questi contratti è limitata e serve un’adesione tempestiva da parte degli agricoltori, fin dalla fase di pre-semina, per garantirne l’efficacia.

“Il clima resta un fattore di rischio, ma il vero nodo è la gestione del mercato. Senza misure strutturali contro le importazioni sleali, i nostri produttori resteranno schiacciati”, conclude Coldiretti.

