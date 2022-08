BARI – A pochissimi giorni dalle improvvise e forti grandinate che hanno causato danni, in particolare nelle campagne del sud est barese, stamattina c’è stato un nuovo sopralluogo del presidente della IV commissione Agricoltura e consigliere regionale, Francesco Paolicelli. È in corso la conta dei danni provocati venerdì scorso a Casamassima, Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari a colture, raccolti, ma anche a strutture e auto.

“All’indomani delle forti grandinate – ha detto Paolicelli – avevamo incontrato gli agricoltori e i sindaci delle città più colpite. Abbiamo colto da subito le loro richieste di aiuto. E oggi è di fatto iniziata la conta dei danni con il funzionario dell’assessorato all’Agricoltura. Siamo partiti da Casamassima e Rutigliano, domattina toccherà a Noicattaro e Mola. A seguito della relazione, l’assessore Donato Pentassuglia predisporrà una delibera di giunta per richiedere lo stato di calamità da inviare al ministero all’Agricoltura.

Parlare di cambiamenti climatici – ha concluso Paolicelli – non deve nè può sottrarci alle nostre responsabilità. Eventi naturali del genere non possono compromettere il lavoro portato avanti per mesi con fatica”.