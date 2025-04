Grandinata record nel Leccese, disagi a Martano (foto)

MARTANO – Una violenta grandinata ha colpito nella tarda serata di lunedì 32 marzo Martano, nel Leccese, dove in alcune zone si sono accumulati fino a 30 centimetri di ghiaccio. “Una grandinata a blocchi mai vista”, l’ha definita il sindaco Fabio Tarantino, impegnato da ore a coordinare le operazioni di rimozione del ghiaccio dalle strade. I disagi si sono estesi anche a Gallipoli, dove un fulmine ha colpito l’ospedale, provocando problemi al pronto soccorso.

Interventi dei Vigili del Fuoco

Nella notte le precipitazioni hanno interessato anche Calimera e Zollino. Le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenute in 18 operazioni di soccorso, tra cui il recupero di persone rimaste bloccate nei propri veicoli in strade allagate e in locali interrati e cantine.

Le previsioni: colpo di coda dell’inverno, da giovedì torna il bel tempo

Nelle prossime ore si farà sentire una nuova ondata di freddo: un nucleo polare in discesa dalla Svezia porterà temperature in picchiata e nevicate fino in collina nel Centro-Sud. Il miglioramento sarà più evidente da giovedì 3 aprile, con il ritorno del sole sulla maggior parte della Penisola, fatta eccezione per l’area appenninica meridionale, dove saranno possibili ancora temporali. Restano confermati venti sostenuti su tutto il territorio nazionale, anche moderati sulla Pianura Padana.

