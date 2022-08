BARI – Vetri rotti, auto danneggiate, coperture distrutte. E poi ancora numerosi danni al comparto agricolo, soprattutto all’uva da tavola, prossima alla raccolta. Una vera e propria tempesta di ghiaccio, con chicchi di grandine di grandi dimensioni, si è abbattuta nelle scorse ore sul sud-est barese colpendo in particolare Casamassima, Rutigliano, Mola, Noicattaro e un’ampia porzione nel territorio. Particolarmente gravi le conseguenze sui vigneti: nonostante i teli antigrandine, molti tendoni sono stati danneggiati, con conseguenze probabilmente pesantissime sull’imminente raccolta. In fase di verifica i danni su alberi da frutto e ortaggi, come denuncia la Cia Puglia. Negli ultimi 100 giorni, a partire da metà maggio 2022, sull’intera Puglia si sono abbattuti 16 eventi calamitosi: grandinate, nubifragi, raffiche di vento che sradicano alberi e fanno volare a terra rami e frutti, bombe d’acqua con allagamenti e smottamenti. Ai fenomeni elencati si aggiungono, compresi nel conteggio, tre lunghi periodi di intensa e prolungata siccità. Al conteggio dei ‘disastri climatici’, poi, bisogna aggiungere i roghi, con incendi e la Xylella che avanza mentre Nella prima parte del 2022 a colpire sono state diverse gelate.