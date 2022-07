LECCE – Grande successo per la 10^ edizione di Charme in Rosa, l’attesissima kermesse organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce in collaborazione con Ais Puglia, che si è svolta nella suggestiva location del chiostro dei domenicani a Lecce. Gli amanti del vino, ma non solo, non sono voluti mancare a questo tradizionale appuntamento pensato per valorizzare i vini rosati e gli oli extravergine di qualità del Salento e di tutta la Puglia.

Una serata all’insegna del cultura enogastronomica, durante la quale, nelle diverse postazioni allestite all’interno del chiostro è stato possibile degustare oltre 150 vini rosati e più di 50 oli extravergine di oliva del territorio, in abbinamento alle specialità culinarie proposte da rinomati chef ed eccellenti aziende locali.