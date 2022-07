SAN PIETRO IN LAMA – Tanti turisti, famiglie e giovani arrivati da diverse parti della provincia di Lecce, non sono voluti mancare alla prima entusiasmante serata di “Ceramica cibo & corti” la manifestazione voluta dal Comune di San Pietro in Lama per valorizzare artigianato, enogastronomia e architettura locale.

Le vie e le corti del centro si sono animate grazie a musica, esposizioni dei prodotti artigianali di ceramiche importante eccellenza di San Pietro in Lama e poi tanti stand con varie proposte di piatti tipici salentini.