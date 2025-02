Grande festa in arrivo: la 15ª edizione del Carnevale di San Marzano

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) – Il Carnevale di San Marzano si prepara a festeggiare la sua 15ª edizione con un programma ricco e spettacolare, che promette di coinvolgere e divertire i visitatori per due settimane a partire dal 20 febbraio. A rendere ancora più magica l’atmosfera ci sarà anche la ruota panoramica, una delle novità di quest’anno.

L’Associazione Carnevale Sammarzanese, in collaborazione con l’amministrazione comunale ha in serbo per il pubblico un programma variegato. Tra i protagonisti dell’edizione 2025, il Gruppo Cherry che rivivrà i mitici anni ’70, il Gruppo Colors con la creazione di una fantastica “fabbrica del cioccolato”, il gruppo Art Attack che riproporrà il cartone animato Oceania e il gruppo delle Indisciplinate, il cui tema sarà una sorpresa. Il filo conduttore di quest’anno è “Il sogno”, un tema che si intreccia con la passione e la tradizione del Carnevale.

Il presidente dell’Associazione Carnevale Sammarzanese, Silverio Piscopo, ha sottolineato l’importanza del Carnevale per la comunità: “Siamo una grande famiglia che condivide la passione per questa festa”. L’animazione musicale sarà garantita dalla presenza del DJ Giulio Mignogna in piazza, presentatore ufficiale l’esperto Benedetto Donzella, nelle serate del 23 febbraio, 1 e 4 marzo. Il 1 marzo, inoltre, si esibiranno i “Banana Republic”, mentre i quattro carri allegorici sfileranno in tutte le serate, con una novità: il Gruppo Cherry presenterà sul suo carro una speciale cover dei Queen. Antenna Sud è media partner dell’intera manifestazione.

LA SFILATA

La sfilata dei carri avrà luogo in Piazza Michelangelo, percorrendo Via Don Carlo. Per chi raggiungerà San Marzano in auto, sarà disponibile un ampio parcheggio segnalato. Come da tradizione, la festa si concluderà con una lotteria, ma con una particolarità: nessun vincitore, solo tanta allegria.

NASCE KATULLO LA MASCOTTE DEL CARNEVALE

Non mancheranno anche i gruppi mascherati, che accompagneranno i carri, e una commissione di esperti che valuterà le loro performance durante la prima serata. Una delle curiosità di questa edizione è la mascotte “Katullo” io sono San Marzano”, interpretata da un ottantenne del paese, che rappresenta simbolicamente la comunità anziana.

IL SOSTEGNO DEL SINDACO LEO

L’amministrazione comunale di San Marzano sostiene l’iniziativa, non solo con un contributo economico, ma anche con il supporto logistico. Il sindaco Francesco Leo ha dichiarato: “Il Carnevale è ormai un evento di grande rilievo. San Marzano si conferma un luogo di grandi manifestazioni, grazie alla qualità dei carri e delle iniziative collaterali”.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci saranno anche degustazioni dei pregiati vini delle cantine storiche locali, ma anche del famoso Baba’ salato e del Cuoppo napoletano. Questa edizione del Carnevale di San Marzano è un traguardo significativo, che consolida la manifestazione tra i carnevali storici della Puglia.

L’evento, inoltre, non si ferma a San Marzano: il comune ha invitato ufficialmente tutti i paesi della provincia di Taranto a partecipare e a godere della festa. Un’occasione imperdibile per scoprire e vivere la tradizione e la magia del Carnevale Sammarzanese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author