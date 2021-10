Lecce, il governo snellisce l’iter di unione di comuni

LECCE – Nei giorni scorsi il governo ha presentato il disegno di legge sulla revisione del Tuel – testo unico degli enti locali – e della disciplina in materia di fusione di comuni. L’obiettivo di questa nuova chiave di lettura è quella snellire l’iter di per realizzare la fusione dei comuni.

E nel Salento quali potrebbero essere i centri interessati a seguire questo iter? I primi sono stati Presicce e Acquarica che si sono fusi dopo un referendum che ha dato vita ad una nuova identità comunale. Ci sono altre tre aree del territorio salentino che ci stanno pensando, come l’unione dei comuni del Nord Salento composta da Campi, Novoli, Trepuzzi e Squinzano, che potrebbero formare un nuovo comune. La stessa idea sta maturando anche tra i comuni della Grecìa Salentina, Sternatia, Carpignano, Castrignano, Martano, Soleto, Sternatia e Zollino potrebbero insieme dar vita ad un comune che alle sue spalle potrebbe contare anche su un identità storica; ed infine c’è il Capo di Leuca, con una serie di microcomuni che messi insieme potrebbero creare un’area comunale di oltre 30.000 abitanti. I vantaggi sarebbero infiniti, in termini di intercettazione di fondi, ma anche per quanto riguarda il risparmi in termini di spese per le casse dello stato. Il Salento potrebbe cambiare la sua geografia politica, ma bisogna capire, prima di tutto che sentimento svilupperà tra i cittadini di queste comunità.