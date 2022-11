Roma – Hanno giurato, i 39 sottosegretari del Governo Meloni con una cerimonia a palazzo Chigi. E la squadra dei pugliesi si allarga ulteriormente con le nomine di Sisto e Gemmato. Nel frattempo la presidente del Consiglio riflette sulla questione energia, bollette e Pnrr, preparandosi al suo primo vertice europeo. Resta aperto lo scontro con le opposizioni sul decreto anti rave giudicato troppo ampio. La norma voluta dal governo spiega Sisto deve punire solo i rave party ed è escluso che vada a punire le manifestazioni dice il neo viceministro della Giustizia. Sulla salute poi, il sottosegretario, Gemmato chiarisce la posizione del Governo. Abbiamo anticipato di due mesi una scadenza che era al 31 dicembre, dice. Tra l’altro non parliamo di medici no vax ma molti di questi hanno fatto prima e seconda dose e poi hanno contratto il virus e non potevano fare la terza. Il ministero non aveva dissipato i dubbi su questa casistica, lo ha fatto il governo con un decreto non ideologico ma basandosi sui dati scientifici.

