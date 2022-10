Roma – Giorgia Meloni avvolta da un tailleur nero e visibilmente emozionata con compagno e figlia in prima fila è la prima Donna premier in Italia. La squadra di 24 ministri, sei sono donne, 18 uomini e il sottosegretario Alfredo Mantovano ha giurato davanti il Capo dello stato, Sergio Mattarella. Uno ad uno hanno promesso fedelta alla nazione. “Questa volta il tempo è stato breve” grazie alla chiarezza dell’esito elettorale”, aveva commentato Mattarella. Dopo la presidente del Consiglio hanno giurato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini rispettivamente ai dicasteri degli Esteri e delle Infrastrutture.

L’emozione per tutti è forte come è forte la consapevolezza di mettersi subito al lavoro dice Giorgia Meloni in un tweet per il bene del paese. Siamo per l’ascolto e il dialogo hanno detto i ministri pronti a dare attenzione alle istanze di tutti