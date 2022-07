Roma – In attesa dell’incontro chiarificatore tra il premier Draghi e il leader pentastellato, Conte i partiti che compongono la maggioranza tornano a farsi sentire. Di fatto la situaizone tra l’esecutivo e i 5stelle sta creando uno stallo in parlamento chiamato a rispettare delle scandenze che riguardano gli aiuti agli italiani. La Lega impegnata in riunioni di partito fa sapere tramite il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo che è sempre stata leale con il Governo, con tutti i provvedimenti votati e quindi corretti e responsabili, nonostante in qualche caso sia significato pagare un prezzo elettorale. Il gruppo della Lega vuole e pretende che il Governo dia delle risposte rapide a priorità come lavoro, pensioni, salari, pace fiscale, autonomia delle Regioni. Anche il Pd ha avvertito i 5 stelle richiamandoli alla responsabilità e ad un’attenta riflessione sulla tenuta della maggioranza, pena la non alleanza alle politiche 2023. Oggi siamo concentrati sui problemi drammatici del paese e vorremmo che tutti lo fossero.