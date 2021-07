Governo | Green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, palestre e piscine. Nuovi parametri per i colori

Dal 5 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tempone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito nei 6 mesi precedenti. Con il certificato quarantena ridotta. Restano chiuse le discoteche. Nuovi parametri per i colori nelle Regioni: la soglia per la zona gialla al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre. Sono i contenuti del nuovo decreto anti-Covid che il Cdm si appresta a varare dopo la riunione della Cabina di regia.