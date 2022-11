Governo, le prime parole di Gemmato: “ Mi assale senso di responsabilità”

“Sono stato nominato da Giorgia Meloni sottosegretario di Stato alla Salute.” Sono queste le prime parole ufficiali di Marcello Gemmato in seguito alla sua nomina e continua “Un grande senso di responsabilità mi assale, in un attimo mi vengono in mente tanti fotogrammi della mia vita, l’impegno politico giovanissimo nel mio liceo, la rappresentanza studentesca e le grandi battaglie ideali nell’Università, la politica giovanile, la militanza nel partito, manifestazioni, cortei, occupazioni, i congressi, l’elezione al consiglio comunale di Bari, lo strappo e la fondazione di Fratelli d’Italia, la prima volta in Parlamento e tanto altro.In tutte queste occasioni ho avuto sempre qualcuno di voi al mio fianco, il momento è complesso, continuate ad esserci. Io ci sono “