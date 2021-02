Governo | Decaro ricevuto da Draghi, “serve interlocutore unico per i territori”

Oggi il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi ha ricevuto tra gli altri il presidente Anci Antonio Decaro che al termine del faccia a faccia ha dichiarato così: “Noi abbiamo chiesto un interlocutore unico senza tracciare nessun profilo perché riteniamo sia importante e strategica una interlocuzione costante tra il governo e il sistema delle autonomie locali, soprattutto in questo periodo per affrontare la sfida dell’emergenza e anche della ripartenza del Paese. Per la ripartenza del Paese – ha aggiunto Decaro – noi portiamo la voce dei nostri concittadini, le voci sono diverse nelle nostre città come sono diversi i bisogni, sono diverse le aspettative. Credo che la capacità di mediare dei sindaci tra le diverse voci che arrivano nelle nostre città, la capacità di dare risposte a bisogni diversi, soprattutto in quest’ultimo periodo, possano essere una opportunità per il governo ma per tutto il Paese” ha concluso Decaro.