Governo | Conte incassa maggioranza assoluta Camera, ‘soccorso’ da ex M5S

Il governo Conte II incassa la fiducia alla Camera con 321 sì, ottiene quindi la maggioranza assoluta, fissata a 315, superandola per 6 voti. Il ‘soccorso’ arriva dagli ex M5s del gruppo Misto non iscritti ad alcuna componente: sono in tutto 8 gli ex pentastellati che votano a favore dell’esecutivo. In aiuto del governo c’è anche il sì della deputata di Forza Italia Renata Polverini, che annuncia l’addio al partito, e il voto favorevole della renziana Rostan (ma non è una sorpresa, lo aveva già annunciato). In tutto, i voti extra maggioranza, sono 10: 8 ex M5s, 1 Forza Italia, 1 Italia viva. Italia viva, che si è astenuta (in 27), ‘perde’ 3 voti: Vito De Filippo tornato nel Pd, Portas che non ha partecipato al voto, e Rostan che ha votato a favore.

Nello specifico, la maggioranza, orfana dei renziani, poteva contare alla Camera sulla carta su 12 voti di Leu (presenti al 100 per 100, scorrendo i tabulati della votazione); 188 di M5s (il gruppo conta 191 deputati, ma il presidente Fico non vota e 2 gli assenti giustificati per malattia); 93 Pd (presenti al 100 per 100 alla votazione), quindi 293 voti a favore. A questi si aggiungono i 4 delle Minoranze linguistiche, i 3 del Maie, gli 11 deputati di Centro democratico di Tabacci, per un totale di 311 voti favorevoli e già previsti. Si sono quindi aggiunti ‘a sospresa’ i voti favorevoli di 8 deputati ex M5s del Misto: Benedetti, Aiello, Aprile, Fioramonti, De Giorgi – che già in altre occasioni aveva votato a favore del governo – Ermellino, Lo Monte e Trano, portando i sì a quota 319. A cui va aggiunto il sì di Polverini e il sì della renziana Rostan, per un totale di 321 voti favorevoli. (AGI)