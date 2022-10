Governo: Boccia, ‘Buon lavoro Meloni, ma saremo inflessibili’

“Alla presidente Meloni abbiamo augurato buon lavoro perché in gioco c’è la tenuta dell’Italia e grandi questioni internazionali, sociali ed economiche che abbiamo il dovere di affrontare tutti insieme. Sulle priorità del Paese, a partire dalle politiche economiche e sull’emergenza gas ed energia, il Partito democratico è e sarà sempre in prima linea per dare risposte concrete agli italiani. Ma sull’aggancio all’Europa e sui diritti vigileremo e saremo durissimi: non permetteremo nessun passo indietro, nessuna deriva sovranista che ci porterebbe ai margini dell’Europa. Solo passi in avanti con l’Italia che deve restare cuore e braccia dell’Unione Europea”. Così Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro con la Prefetta di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso.