Governo approva guardrail per motociclisti: ok all’odg La Salandra

Il Governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Infrastrutture che introduce misure per aumentare la sicurezza dei motociclisti, tra cui l’adozione di guardrail specifici. A comunicarlo è Giandonato La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia, che figura tra i cofirmatari dell’odg insieme ai colleghi di partito Beatriz Colombo, componente della Commissione Cultura, e Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti.

“La sicurezza dei motociclisti è una priorità per me. Ringrazio il Governo per aver approvato questo ordine del giorno che prevede l’introduzione di dispositivi di protezione più moderni e inclusivi, capaci di garantire maggiore efficacia rispetto agli attuali”, ha dichiarato il parlamentare foggiano, ricordando il via libera avvenuto giovedì scorso alla Camera.

Il provvedimento si concentra sul cosiddetto “guardrail per motociclisti”, un sistema di protezione pensato per ridurre la vulnerabilità di chi viaggia su due ruote. “Spesso si pensa al motociclista come a un duro, ma sulla strada è in realtà tra gli utenti più fragili. Per questo va protetto”, ha aggiunto La Salandra che riveste anche il ruolo di presidente dell’Intergruppo parlamentare Harley Davidson.

Il deputato ha inoltre ricordato di aver presentato, lo scorso febbraio, una proposta di legge dedicata alla promozione della cultura motociclistica. Un’iniziativa sostenuta anche dall’associazione Legal Riders di Foggia, che ha accompagnato il parlamentare a Roma durante la presentazione ufficiale, insieme al presidente nazionale di Federmoto, Giovanni Copioli, e allo scrittore Roberto Parodi.

“Il loro contributo e la loro presenza testimoniano quanto sia sentita, anche nei territori, la necessità di azioni concrete per la sicurezza e il riconoscimento del mondo motociclistico”, ha concluso La Salandra, esponente vicino al sottosegretario Marcello Gemmato e alla premier Giorgia Meloni.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts