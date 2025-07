Governance poll, Leccese terzo tra i sindaci. Emiliano terzultimo governatore

Bari – Con il 61% di gradimento, il primo cittadino di Bari, Vito Leccese – al primo anno di mandato – è al terzo posto tra i sindaci più amati. Tra i governatori, Michele Emiliano si è classificato al 16/o posto con il gradimento del 44,5%.

“La cosa che più mi rende felice non è il podio in una classifica ma la fiducia dei baresi che spero di poter ricambiare pienamente. C’è tanto lavoro da fare e stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per migliorare. Come ho detto più volte il mio obiettivo è migliorare i servizi ai cittadini e la qualità della vita per chi vive a Bari e per chi viene a visitarla”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese.

