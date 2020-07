Governance poll | Decaro primo. Emiliano penultimo

Condividi

(di Antonio Bucci)

Antonio Decaro primo tra i Sindaci, Michele Emiliano penultimo tra i Governatori: sono i risvolti pugliesi della Governance Poll del Sole 24 Ore, sondaggio sul gradimento degli amministratori locali realizzato nello scorso mese di giugno su un campione di circa 1000 elettori per ogni Regione e Comune. È il primo termometro sulla gestione della pandemia sui territori ma non solo. Alle spalle del primo cittadino barese, che vanta oltre il 69% dei consensi, c'è il collega messinese Cateno De Luca e poi terzo posto ex aequo per Giorgio Gori, in fascia tricolore in una Bergamo costretta a pagare un prezzo altissimo all'emergenza, e Marco Bucci di Genova, alle prese con la ricostruzione del ponte Morandi. Male due simboli a Cinque Stelle come Chiara Appendino a Torino e Virginia Raggi a Roma. Ed anche Rinaldo Melucci, a Taranto, si deve accontentare della quintultima posizione. Tra i Governatori, svettano Luca Zaia e il collega friulano Massimiliano Fedriga, rispettivamente primo e secondo classificato. Il leader veneto cresce in un anno dal 62 al 70%, in un quartetto di testa tutto appannaggio del centrodestra con la collega umbra Tesei e la calabrese Jole Santelli. Crescono Giovanni Toti in Liguria, Vincenzo De Luca in Campania e Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Cali più vistosi quelli del pugliese Michele Emiliano, con sette punti in meno rispetto alla sua elezione, e del lombardo Attilio Fontana. Se si tratti anche del primo colpo d'occhio in vista delle elezioni di settembre è tutto da vedere.