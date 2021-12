PUGLIA- Il gossip entra in Consiglio regionale ed a portarlo è il consigliere di Forza Italia Paride Mazzotta che con una foto ufficializza la sua love story con la showgirl Paola Caruso. In realtà una storia nota ai più in Salento, poiché la Caruso già da quest’estate è stata presente con costanza presso la struttura turistica di Mazzotta. Adesso ad annunciarlo è proprio la showgirl via Instagram, mentre si immortala accanto alla dolce metà in un lussuosissimo resort delle Maldive.

Romantinc dinner on the beach” la didascalia a corredo della foto di un romanticissimo brindisi. Nel costosissimo Radisson Blu delle Maldive, la neo nata coppia si concede una cena a piedi scalzi sulla sabbia, tra crudi di pesce e prelibatezze. Lei con i capelli biondi lasciati al vento e un abito verde smeraldo, lui elegante in camicia e pantalone scuro.

Paride Mazzotta dal canto suo sembra intenzionato a mantenere un profilo discreto, poco intenzionato a mettersi in mostra se si considera che i suoi profili social sono diventati privati da un momento all’altro tanto da aver rimosso anche numerosi giornalisti locali. Che il gossip sia entrato con troppa irruenza nella vita del Consigliere? Ci sarà ancora spazio e tempo per la politica regionale?