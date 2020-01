Golf | Laporta primo nell’Abu Dhabi HSBC Championship

Condividi

Buone notizie dagli Emirati Arabi. Francesco Laporta, golfista di Castellana Grotte ha preso il comando nell’Abu Dhabi HSBC Championship con una grande prestazione sottolineata da un 63 per uno score di 134 colpi, risalendo dal 50° posto e rilevando Renato Paratore, in vetta dopo un giro e comunque rimasto in alta classifica, quarto con 136 alla pari con lo spagnolo Sergio Garcia e con il cinese Haotong Li.

Francesco Laporta, che nella scorsa stagione si è imposto in due eventi del Challenge Tour e nell’ordine di merito guadagnandosi la ‘carta’ per il circuito maggiore, ha realizzato nove birdie senza bogey. Dopo due in avvio e due a metà tracciato ha offerto un finale spettacolo mettendo a segno gli altri birdie sulle ultime cinque buche.