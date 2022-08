BARI – Su 29 punti analizzati lunga la costa pugliese, nessuno è risultato oltre i limiti di legge per la presenza di batteri o inquinanti. E’ il bilancio di ‘Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022’, le campagne itineranti di Legambiente realizzate con le partnership principali di Conou, Novamont, Anev e Renexia, Aipe e Nuova Ecologia. Il monitoraggio scientifico ha interessato 18 regioni e 37 laghi italiani, esaminati da 200 i volontari dell’associazione ambientalista che, dal 20 giugno al 1° agosto, hanno prelevato in tutta Italia 387 campioni d’acqua, sottoposti poi ad analisi microbiologiche. In Puglia sono stati analizzati 29 punti vicino alle foci o scarichi lungo la costa, tutti risultati in regola rispetto ai parametri di tipo microbiologico come enterococchi intestinali ed escherichia coli. Sorvegliati speciali foci di fiumi, canali e torrenti, principali veicoli di scarichi illegali, per la cattiva depurazione, che arrivano al mare e nei laghi.