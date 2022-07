BARI – Da Peschici a Porto Cesareo passando per Manduria, Monopoli, Carovigno e Trani. Tra l’11 e il 13 luglio scorsi, le volontarie e i volontari hanno campionato 29 punti lungo la costa pugliese, sei foci e 23 punti a mare, tutti risultati entro i limiti di legge: tre punti in provincia di Foggia, sei in quella di Barletta-Andria-Trani, quattro in provincia di Bari, cinque nella provincia di Brindisi, sei in quella di Lecce, cinque punti in provincia di Taranto. È il primissimo bilancio dell’annuale monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente nei mari e nei laghi della Puglia. Resta però alta l’attenzione sulla depurazione delle acque reflue: infatti sono 27, secondo i dati Arpa Puglia, i presidi depurativi che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane.