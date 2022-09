CROTONE – Primo ko stagionale per il Monopoli che allo Scida cede 2-0 al cospetto del Crotone, una delle formazioni favorite per la vittoria del campionato. A decidere l’incontro una doppietta di testa del difensore Golemic, che aveva mostrato le sua abilità nel gioco aereo anche in Serie A. In cronaca: nel Monopoli non ce la fa a recuperare Vettorel, al suo posto in porta Avogadri. Sulla destra Manzari vince il ballottaggio con Rolando. 4-3-3 annunciato per il Crotone con il tridente Kargbo, Gomez, Chiricò. Al 2’ prima grande occasione per il Crotone: cross di Cuomo per la testa di Gomez con la sfera che termina sul palo ad Avogadri battuto. Passa il Crotone al 17’: corner di Chiricò per la testa di Golemic che sfrutta un blocco e batte di testa l’estremo difensore del Monopoli. Poco dopo la mezz’ora Laterza perde per infortunio Piccinni, al suo posto entra De Risio. Raddoppio Crotone al 37’: cross di Calapai dalla destra, sempre Golemic prende il tempo alla difesa del Monopoli e batte di nuovo Avogadri. Il Monopoli prova a reagire nella ripresa ma al 63’ rischia di capitolare ancora con Kargbo che prova lo scavetto su assist di Tribuzzi non centrando la mira di pochissimo. Al 65’ filtrante di Starita per Simeri: Branduani si salva con i piedi. Serie di cambi che non porta cambi nel risultato: Panico si divora il 3-0 da pochi passi al 79’ non sfruttando un assist di Chiricò, all’85’ Vitale fa lo stesso saltando Avogadri ma concludendo sull’esterno della rete. Finisce 2-0 ma non c’è tempo per pensarci su: mercoledì al Veneziani arriva l’Avellino.