“Go padel”, a Lecce il campionato nazionale

Uno sport che ha preso piede nel periodo post covid perché unisce socialità a quella distanza di sicurezza imprescindibile in quel momento storico. Al contempo divertente e salutare. Meno impegnativo del tennis, molto più simile al gioco dei racchettoni da spiaggia. Eppure inserito tra le attività agonistiche dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il torneo nazionale di padel torna a Lecce per la seconda volta il 6, 7 e l’8 giugno all’Open Padel Park di via Merine: 280 giocatori che arrivano da oltre 50 circoli di tutta Italia divisi in tre categorie sia per il settore maschile che per quello femminile, gold, silver e bronze

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author